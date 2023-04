Curling | Mondiali maschili Ottawa 2023 | primo successo per l’Italia | sconfitta 7-2 la Turchia

(Di lunedì 3 aprile 2023) Prima vittoria perneididimaschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile in Canada. Dopo due sconfitte consecutive, gli azzurri sono riusciti ad imporsi contro lacon il punteggio di 7-2. Tutto facile per Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, reduci dal bronzo agli Europei, che hanno avuto sempre il mano il pallino del gioco per poi alzare il livello nel finale. Al termine del settimo end la situazione era infatti sul 3-2, ma grazie a ben quattro punti marcati negli ultimi tre endha potuto dilagare e ipotecare un importante. La classifica ancora non sorride, ma quantomeno gli azzurri hanno lasciato l’ultimo posto e possono ambire a risalire la ...

Manca sempre meno per Italia - Turchia , partita valevole per la quinta sessione del round robin deidi Ottawa 2023 dimaschile , in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, dopo le due sconfitte scontro ...

Arriva la prima vittoria dell'Italia in quel di Ottawa, città canadese che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2023 di curling. Gli azzurri infatti dopo due K.O consecutivi hanno batt ...