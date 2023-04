Curling: l’Italia trova la prima vittoria ai Mondiali 2023: Turchia battuta 7-2 (Di lunedì 3 aprile 2023) Arriva la prima vittoria dell’Italia in quel di Ottawa, città canadese che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2023 di Curling. Gli azzurri infatti dopo due K.O consecutivi hanno battuto la Turchia, regolandola in nove end con il risultato di 7-2. Un match in assoluto controllo quello condotto dal team guidato da Joel Retornaz, abile a passare in vantaggio già nel primo turno trovando un punto per poi rubare la mano in quello successivo portandosi sul 2-0. La risposta turca arriva nella terza ripresa, con lo skip Karagoz che mette a segno un sigillo accorciando così le distanze. Dopo una mano nulla, a metà gara Retornaz riuscirà a siglare il 3-1, salvo poi subire immediatamente un altro punto dagli avversari, audaci a rimanere ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Arriva ladelin quel di Ottawa, città canadese che sta ospitando in questi giorni i Campionatidi. Gli azzurri infatti dopo due K.O consecutivi hanno battuto la, regolandola in nove end con il risultato di 7-2. Un match in assoluto controllo quello condotto dal team guidato da Joel Retornaz, abile a passare in vantaggio già nel primo turnondo un punto per poi rubare la mano in quello successivo portandosi sul 2-0. La risposta turca arriva nella terza ripresa, con lo skip Karagoz che mette a segno un sigillo accorciando così le distanze. Dopo una mano nulla, a metà gara Retornaz riuscirà a siglare il 3-1, salvo poi subire immediatamente un altro punto dagli avversari, audaci a rimanere ...

