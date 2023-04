Curling, l’Italia supera la Svizzera e si rilancia per la corsa ai playoff dei Mondiali! (Di lunedì 3 aprile 2023) Vincere aiuta a vincere. Dopo il successo comodo contro la Turchia la Nazionale italiana di Curling maschile ha sconfitto anche la corazzata della Svizzera per 8-4 in occasione del quarto incontro dei Campionati Mondiali 2023, rassegna in scena ad Ottawa, in Canada, rilanciandosi a pieno titolo nella corsa ai playoff. Un match affrontato a viso aperto quello degli azzurri, bravi a tenere banco all’ostica compagine elvetica. Non a caso è proprio la squadra italiana ad aprire le danze quando, nel secondo end, i nostri ragazzi rubano la mano approfittando dell’errore di Schwarz, autore di una bocciata finale molto fallosa. Ma lo skip elvetico ricuce il suo stesso errore nella mano successiva. Stavolta infatti a mancare il rilascio è Retornaz che, nel suo tentativo di bocciata, apre il campo apparecchiando ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Vincere aiuta a vincere. Dopo il successo comodo contro la Turchia la Nazionale italiana dimaschile ha sconfitto anche la corazzata dellaper 8-4 in occasione del quarto incontro dei Campionati Mondiali 2023, rassegna in scena ad Ottawa, in Canada,ndosi a pieno titolo nellaai. Un match affrontato a viso aperto quello degli azzurri, bravi a tenere banco all’ostica compagine elvetica. Non a caso è proprio la squadra italiana ad aprire le danze quando, nel secondo end, i nostri ragazzi rubano la mano approfittando dell’errore di Schwarz, autore di una bocciata finale molto fallosa. Ma lo skip elvetico ricuce il suo stesso errore nella mano successiva. Stavolta infatti a mancare il rilascio è Retornaz che, nel suo tentativo di bocciata, apre il campo apparecchiando ...

