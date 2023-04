Cristina Marino si allena a 40 giorni dal parto | “Vi raccontate scuse per non fare”

Leggi su tpi

(Di lunedì 3 aprile 2023), moglie di Luca Argentero, torna al suo amato fitness a 6 settimane dal. Lo scorso 16 febbraio ha dato alla luce il suo secondogenito, Noè Roberto. Sul social si fa vedere mentre si dà dacon i pesi durante l’mento. La 31enne è contenta di riprendere a curare il suo corpo. Qualcuno, però, tra i commenti la critica, lei, a distanza di un giorno, replica e sottolinea: “Viper non tornare adrvi” Laribatte: “Volevo affrontare il temamento poste rispondere ai vostri commenti. Bifancyfit non è per tutti: è studiato apposta per non raccontarsi, mentre mi rendo conto che per nonrci ce ...