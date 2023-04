Criscitiello | «Inter | senza Champions League Zhang via in anticipo»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 aprile 2023) L’contro la Fiorentina ha raccolto la decima sconfitta in campionato, scivolando al quinto posto.si esprime sui nerazzurri e su StevenDISASTRO ? Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Micheledice la sua sulla stagione dei nerazzurri: «L’è in mezzo ad una strada. Diamo tutte le colpe a Inzaghi. Certamente, facciamo bene. Se, però, Lukaku non segna da un metro forse la colpa è anche di chi ha creduto che Lukaku fosse un affare. La squadra non c’è ma per fare così male, sicuramente, c’è qualcosa che sta succedendo ad Appiano e che noi non sappiamo. Così tante sconfitte non hanno una giustificazione. Forse all’non stanno remando tutti dalla stessa parte. La squadra ha lacune oggettive ma se perdi queste partite significa che la testa non ...