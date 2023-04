Cremonese-Fiorentina | semifinale Coppa Italia | quando si gioca | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 aprile 2023) Andrà in scena mercoledì 5 aprile alle 21.00 la secondadellache vedrà di fronte. Il match, che si disputerà allo stadio Zini di Cremona, sarà trasmesso in chiaro da Canale 5. In totale, grigiorossi e viola, si sono affrontati 16 volte, con un solo successo lombardo (6-0 nel 1929) e 8 vittorie toscane (7 i pareggi). In questa stagione di Serie A, la squadra di Vincenzono si è imposta 3-2 all’andata al Franchi e 2-0 al ritorno a Cremona. Mai i due club si sono scontrati in. La formazione di Davide Ballardini arriva a questo doppio confronto da ultima in classifica in Serie A, ma in questa manifestazione ha già eliminato il Napoli agli ottavi e la Roma ai quarti. La ...