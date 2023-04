(Di lunedì 3 aprile 2023) "Ildiazioni terroristiche" ed ecco "perché l'operazione militare speciale in Ucraina viene compiuta". Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, in merito all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Erdsve : Il coinvolgimento del regime di Kiev nel Cremlino è considerato del tutto possibile. È in vista di tali azioni che… - AAraminta : RT @ilmarchino_o: Breve storia triste del post del propagandista del regime nazista RuSSo, @HerrGlanz: 1 - Pubblica il video dell'arresto d… - fisco24_info : Russia, Mosca: 'Attacco a Tatarsky pianificato da servizi speciali ucraini': (Adnkronos) - Peskov: 'Questo è il reg… - Sono_Lollo2 : RT @ilmarchino_o: Breve storia triste del post del propagandista del regime nazista RuSSo, @HerrGlanz: 1 - Pubblica il video dell'arresto d… - ILPROF12 : RT @ilmarchino_o: Breve storia triste del post del propagandista del regime nazista RuSSo, @HerrGlanz: 1 - Pubblica il video dell'arresto d… -

Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, in merito all'attentato di ieri a San Pietroburgo. "Questoè dietro l'assassinio di Darya Dugina e molto probabilmente dietro l'assassinio ...Così in conferenza stampa il portavoce delDmitry Peskov. "La Russia sta affrontando ildi Kiev. Questo è ilche sostiene le azioni terroristiche, questo è ilche sta ...... a San Pietroburgo potrebbe rivelare ulteriori fratture all'interno dele della sua ...definiscono 'strana' la dichiarazione di Prigozhin il quale ha detto che non avrebbe "incolpato il...

Cremlino, 'il regime di Kiev sostiene il terrorismo' - Europa Agenzia ANSA

"Il regime di Kiev sostiene azioni terroristiche" ed ecco "perché l'operazione militare speciale in Ucraina viene compiuta". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito all'attenta ...(Adnkronos) – ”Il regime di Kiev sostiene il terrorismo” ed ”è molto probabilmente dietro l’assassinio di Fomin”, il blogger militare russo Vladlen Tatarsky ucciso in un attentato a San Pietroburgo. C ...