Covid, positivi i test per il vaccino nasale. I vantaggi per l’immunità immediata e l’ipotesi di usarlo come booster (Di lunedì 3 aprile 2023) Un vaccino nasale anti Covid che si somministra direttamente nel naso e protegge l’organismo dall’infezione potrebbe fornire un’immunità immediata contro il virus e limitare i possibili effetti collaterali associati all’inoculazione tramite aghi e siringhe. A compiere un passo importante verso questa direzione uno studio, descritto sulla rivista Nature Microbiology, condotto dagli scienziati della Freie Universität di Berlino, del Max Delbrück Center e dell’Universitätsmedizin di Berlino. Il team, guidato da Jakob Trimpert, ha sviluppato un’opzione di vaccinazione aggiuntiva alle alternative attuali. testato su un gruppo di criceti, il farmaco sembra molto promettente e ha superato brillantemente i test iniziali. Questi animali, spiegano gli esperti, rappresentano l’organismo modello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Unantiche si somministra direttamente nel naso e protegge l’organismo dall’infezione potrebbe fornire un’immunitàcontro il virus e limitare i possibili effetti collaterali associati all’inoculazione tramite aghi e siringhe. A compiere un passo importante verso questa direzione uno studio, descritto sulla rivista Nature Microbiology, condotto dagli scienziati della Freie Universität di Berlino, del Max Delbrück Center e dell’Universitätsmedizin di Berlino. Il team, guidato da Jakob Trimpert, ha sviluppato un’opzione di vaccinazione aggiuntiva alle alternative attuali.ato su un gruppo di criceti, il farmaco sembra molto promettente e ha superato brillantemente iiniziali. Questi animali, spiegano gli esperti, rappresentano l’organismo modello ...

