Covid | le vaccinazioni si stanno spegnendo | meno di 100 al giorno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tgyou24 : Ecco i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.30 del 2 aprile 2023. Complessivamente sono state… - iride_angela : @Capezzone Questi ci rifilano il green come ci hanno rifilato il vaccino. Dopo tre vaccinazioni , ho preso il COVID… - GiuliaDarth : Maledetti!!! - Damianodanny1 : MORTI IMPROVVISE E VACCINAZIONI COVID-19. PERCHE’ NON SI FANNO ACCERTAMENTI SERI SU EVENTUALI CORRELAZIONI? - Tgyou24 : Ecco i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.30 del1 aprile 2023. Complessivamente sono state… -

Tra venerdì 24 marzo e giovedì 30 marzo sono state vaccinate 3.447 persone: 32 hanno ricevuto la prima dose, 43 la seconda, 75 la terza, 2.113 la quarta, 1.184 la quinta. Dall'inizio ...Basterebbe un po' di autocontrollo da parte degli enti pubblici e dei ministeri (che, mi pare, per ora nulla hanno fatto) per evitare le stupidaggini come il 'booster' delleal ...... mi pare, per ora nulla hanno fatto) per evitare le stupidaggini come il 'booster' delleal posto di 'richiamo', o l'incredibile selva di anglismi del 'Piano scuola 4.0'. Non la ...

Vaccini Covid, le nuove indicazioni degli esperti Oms: chi deve farli e quando la Repubblica

Viaggio fra i farmacisti in divisa in prima linea contro le malattie rare (e che producono la cannabis terapeutica) - CorriereTV ...Era il novembre del 2020 quando l’Azienda USL Toscana nord ovest, prima azienda sanitaria in Italia a farlo, avviò la sperimentazione di WhatsAsl, l’assistenza virtuale di Whatsapp per rispondere, 24 ...