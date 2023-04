Covid in Toscana: nessun decesso, oggi 3 aprile. E 65 nuovi contagi. 144 i ricoverati (5 in terapia intensiva) (Di lunedì 3 aprile 2023) nessun decesso per coronavirus, oggi 3 aprile 2023, in Toscana. E sono 65 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 32 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 33 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.595.544. Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 aprile 2023)per coronavirus,2023, in. E sono 65 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 32 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 33 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.595.544.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaToscana : In Toscana 65 nuovi casi Covid, nessun decesso. Il numero dei contagiati da pandemia sale a 1.595.544 #ANSA - GrossetoNotizie : Covid: 65 nuovi casi, 142 guarigioni, nessun decesso, 3 ricoveri in più in Toscana - disubbidienza : RT @esidau: I preparati #covid diventano in tal modo un 'trattamento inumano e degradante' L'ordine dei Medici della Toscana condannato a… - luiveceli : RT @Miti_Vigliero: Covid Toscana: 163 nuovi casi, cinque decessi, 3 uomini e 2 donne con un’età media di 73,6 anni. - NewsToscana : Covid Toscana: 133 nuovi casi, nessun nuovo decesso -