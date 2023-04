Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? 'Ora basta'. #Bassetti risponde a tono a #Giordano con questo video : esplode la polemica (VIDEO) ?? #vaccini… - Gianlucabuccel2 : RT @sconnesso_: Silvana De Mari: 'Dott. Bassetti, con il Covid brancolavate nel buio, brancolavate VOI! perchè quelli un pochino più astuti… - Danilo06311504 : RT @sconnesso_: Silvana De Mari: 'Dott. Bassetti, con il Covid brancolavate nel buio, brancolavate VOI! perchè quelli un pochino più astuti… - No2Ch3 : RT @sconnesso_: Silvana De Mari: 'Dott. Bassetti, con il Covid brancolavate nel buio, brancolavate VOI! perchè quelli un pochino più astuti… - alfonsoliguor11 : RT @sconnesso_: Silvana De Mari: 'Dott. Bassetti, con il Covid brancolavate nel buio, brancolavate VOI! perchè quelli un pochino più astuti… -

Così in un video su Twitter l'infettivologo Matteosi sfoga contro i no - vax "che sono tornati a decine a minacciare e insultare me e la mia famiglia". "Io non vorrei tutto questo, ma ...... sostituito da Federico). Presidente Passerini, la Levico Terme spa ha una concessione ... ma anche l'anno scorso abbiamo scontato una coda dia luglio, con la necessità di allontanare ...Inchiestademolisce Crisanti

Covid, Bassetti: "Scortato a lezione. Ai no-vax dico fatevi una vita" Il Dubbio

Così in un video su Twitter l’infettivologo Matteo Bassetti si sfoga contro i no-vax “che sono tornati a decine a minacciare e insultare me e la mia famiglia”. “Io non vorrei tutto questo, ma ...Matteo Bassetti interviene per fare luce sull’avanzata della candida ... che purtroppo i primi casi sono stati registrati in concomitanza con l’esplosione del Covid-19 e purtroppo ha chiaramente ...