Cospito | il Garante dei detenuti | protesta senza sbocco | mangi E smonta la fake della Bibbia negata

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ilnazionale dei, Mauro Palma, ha invitato Alfredoa “tornare aare”, perché “gli scioperifame devono sempre avere un obiettivo”, ma quello di riuscire a far modificare le norme sul 41 bis non è un obiettivo realistico. “Abbiamo un Parlamento per questo”, ha sottolineato il, smentendo anche lanews secondo la quale all’anarchico sarebbe statala: “È una leggenda metropolitana”. Modificare il 41 bis? “C’è il Parlamento, un singolo non può pensare di riuscirci” Intervenendo a marginepresentazione del rapporto sul 41 bis a Stampa romana, Palma ha spiegato che “al di là di questa legge, credo che mai una persona a livello individuale possa pensare, ...

Il Garante, 'dare soluzione al problema di Cospito' - Cronaca Agenzia ANSA

"Percorrere tutte quelle vie che non negando con un atto di imperio le decisioni della magistratura diano soluzione al problema individuale": è l'appello rivolto all'autorità politica dal Garante ...I detenuti sottoposti al 41 bis in Italia sono 740: fra di loro ci sono 234 sessantenni e ben 87 over settanta ...