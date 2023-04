Cosa serve al PNRR? Rispondono i sindaci (Di lunedì 3 aprile 2023) - A Omnibus il confronto in studio tra il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi (FdI), il sindaco di Bologna Matteo Lepore (Pd), il sindaco di Matera Domenico Bernardi (M5s), il sindaco di Benevento ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 aprile 2023) - A Omnibus il confronto in studio tra il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi (FdI), il sindaco di Bologna Matteo Lepore (Pd), il sindaco di Matera Domenico Bernardi (M5s), il sindaco di Benevento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Crudeli45198835 : @GMarcuccio Perchè non si chiede: A cosa serve avere il Presidente Regionale? - FrencyCecca : RT @LaCiuraRaffaele: La carne sintetica serve ad evitare tali abomini,1.2 di animali cosa mai potrebbe andar storto?Ecco. - MastriTina : @ElenaLorenzini9 @nmirotti @red_mask9 Sono dimostrative. Serve a far parlare della cosa e mi sembra che ci stiano riuscendo. - CantiniGiorgio : @PetertheAsr @Agenzia_Ansa No, serve come simbolo di idiozia cosa ben più grave rispetto alle conseguenze materiali… - Lorenzo81006783 : @24Mattino @paolomieli A cosa serve sinecura riga in mezzo @PaoloGentiloni , a far numero? -