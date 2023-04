Cosa rende molto speciali i bambini nati ad aprile, secondo la scienza (Di lunedì 3 aprile 2023) Il mese di nascita può incidere sul carattere. A dirlo sono una serie di ricerche scientifiche, secondo le quali le caratteristiche del temperamento dei bambini e delle bambine cambiano a seconda se si nasca, ad esempio, in un mese primaverile piuttosto che in uno invernale. Ecco quindi che i neonati venuti al mondo in aprile, potrebbe essere solari, restii ad addormentarsi presto la sera, e diventare adulti con una forte indole carismatica. Andiamo a scoprire Cosa rende speciali i piccoli nati nel mese della primavera. 1. Staranno alzati fino a tardi Uno studio sulla rivista Sleep ha rilevato che le persone con compleanni nei mesi primaverili, ma anche estivi, generalmente vanno a letto più tardi rispetto a chi è nato in autunno o in inverno. Quindi, ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 3 aprile 2023) Il mese di nascita può incidere sul carattere. A dirlo sono una serie di ricerche scientifiche,le quali le caratteristiche del temperamento deie delle bambine cambiano a seconda se si nasca, ad esempio, in un mese primaverile piuttosto che in uno invernale. Ecco quindi che i neovenuti al mondo in, potrebbe essere solari, restii ad addormentarsi presto la sera, e diventare adulti con una forte indole carismatica. Andiamo a scoprirei piccolinel mese della primavera. 1. Staranno alzati fino a tardi Uno studio sulla rivista Sleep ha rilevato che le persone con compleanni nei mesi primaverili, ma anche estivi, generalmente vanno a letto più tardi rispetto a chi è nato in autunno o in inverno. Quindi, ...

