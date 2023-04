Cosa non convince della consultazione della Commissione europea sulla fair contribution (Di lunedì 3 aprile 2023) Da tempo annunciata, la Commissione europea ha lanciato lo scorso 23 Febbraio e per 12 settimane una consultazione sulla cosiddetta fair contribution o fair share, ovvero la contribuzione ai costi per lo sviluppo delle reti, all’interno delle iniziative sulla connettività e le sue infrastrutture. L’obiettivo dichiarato è di capire come la crescente domanda di connettività – Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Alphabet (Google search, YouTube), Apple (iTunes, iCloud, AppStore), Amazon (AWS, Amazon Prime), Microsoft (MS Office, Xbox) e Netflix pesano per il 56% sul consumo dati globale – può incidere sullo sviluppo futuro del settore, tenendo conto dell’obiettivo delle connessioni a 1 Giga per tutti i cittadini e le imprese europee entro il 2030. In ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 aprile 2023) Da tempo annunciata, laha lanciato lo scorso 23 Febbraio e per 12 settimane unacosiddettashare, ovvero la contribuzione ai costi per lo sviluppo delle reti, all’interno delle iniziativeconnettività e le sue infrastrutture. L’obiettivo dichiarato è di capire come la crescente domanda di connettività – Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Alphabet (Google search, YouTube), Apple (iTunes, iCloud, AppStore), Amazon (AWS, Amazon Prime), Microsoft (MS Office, Xbox) e Netflix pesano per il 56% sul consumo dati globale – può incidere sullo sviluppo futuro del settore, tenendo conto dell’obiettivo delle connessioni a 1 Giga per tutti i cittadini e le imprese europee entro il 2030. In ...

