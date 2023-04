Cosa ha detto la politica italiana a proposito del provvedimento del Garante su ChatGPT (Di lunedì 3 aprile 2023) Da Matteo e Matteo – e non è la prima volta – si avverte un comune sentire rispetto alla questione del blocco di ChatGPT in Italia. Salvini e Renzi hanno espresso pareri piuttosto critici relativamente all’iter che ha portato alla sospensione del servizio di intelligenza artificiale generativa in Italia. Entrambi sembrano avere come destinatario delle critiche il Garante della Privacy che – lo ripetiamo per l’ennesima volta – non ha bloccato ChatGPT, ma ha semplicemente chiesto all’azienda Open AI di chiarire alcuni elementi rispetto alla sua policies sui dati e sulla verifica dell’età degli utenti, dandole del tempo per rimediare. È stato Open AI a chiudere il servizio, preferendo questa come soluzione più comoda. Matteo Renzi ha detto che quella delle istituzioni italiane che cercano di bloccare lo sviluppo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 3 aprile 2023) Da Matteo e Matteo – e non è la prima volta – si avverte un comune sentire rispetto alla questione del blocco diin Italia. Salvini e Renzi hanno espresso pareri piuttosto critici relativamente all’iter che ha portato alla sospensione del servizio di intelligenza artificiale generativa in Italia. Entrambi sembrano avere come destinatario delle critiche ildella Privacy che – lo ripetiamo per l’ennesima volta – non ha bloccato, ma ha semplicemente chiesto all’azienda Open AI di chiarire alcuni elementi rispetto alla sua policies sui dati e sulla verifica dell’età degli utenti, dandole del tempo per rimediare. È stato Open AI a chiudere il servizio, preferendo questa come soluzione più comoda. Matteo Renzi hache quella delle istituzioni italiane che cercano di bloccare lo sviluppo ...

