Corsa Champions | le quote | Milan e Lazio favorite su Inter e Roma

(Di lunedì 3 aprile 2023) E’ bagarrecon unaper tre posti – il Napoli è già certo – che coinvolge cinque o persino sei squadre, considerando che la Juventus è lontana ma non troppo e che con un’eventuale restituzione dei 15 punti balzerebbe in seconda posizione. E allora andiamo a vedere leaggiornate da parte dei bookmakers, che dopo la roboante vittoria delal Maradona lo danno in lavagna a 1.40, dietro soltanto allache scende a 1.27, ma davanti all’, che passa a 1.50 e viene dunque scavalcata anche nelle gerarchie dei quotisti, che danno laa 1.75 e l’Atalanta a 3.35. SportFace.

Il clamoroso poker rifilato al Napoli nella cornice del Maradona ha riportato la luce in casa Milan, dando una netta sterzata nella corsa Champions League. Mentre sul terreno di gioco Stefano Pioli ...Rafael Leão è tornato Rafael Leão torna ad incantare e lo fa nella notte prestigiosa al Diego Armando Maradona. In quel di Napoli il portoghese mette in mostra tutto il proprio repertorio, numeri di a ...