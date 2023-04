Corriere dello Sport – Victor Boniface | il nigeriano che studia Osimhen

(Di lunedì 3 aprile 2023) 2023-03-30 00:49:52 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Nell’inverno del 2021 giocava ancora sui campi della serie C belga. L’anno scorso ha sfiorato la conquista del titolo: secondo posto e applausi. E adesso l’Union Saint-Gilloise, che ha scelto come inno “Vamos a la playa”, la canzone dei Righeira, sta provando a vincere il suo primo trofeo europeo. Il club della periferia di Bruxelles ha raggiunto il traguardo dei quarti di Europa League: il 13 aprile giocherà la gara d’andata in casa del Bayer Leverkusen. E in semifinale, qualora si qualificasse, troverebbe la vincente di Roma–Feyenoord. Ha un proprietario inglese, Tony Bloom, che è anche il padrone del Brighton, allenato da Roberto De Zerbi. L’Europa League non è l’unico obiettivo dell’Union Saint-Gilloise, in lotta anche per il titolo: dopo trenta giornate, ha tre punti di distacco dal Genk. LA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : José #Mourinho ha deciso di rispettare il contratto con la Roma fino alla scadenza naturale, 30 giugno 2024 ???? Tut… - sportface2016 : #RomaSampdoria Il Corriere dello Sport rivela: #Rocchi presente all'Olimpico, il designatore ha incontrato Pinto su… - Rainbow25029067 : @Corriere Se la seconda carica dello Stato è costretta a scusarsi per le sue farneticazioni (sgrammaticature istitu… - RompiballeI : @CorSport Corriere dello SPORT ???? - radaellisimone1 : @CorSport Corriere dello sport: Chiara Ferragni Topless Gossip Sipario -

Grazie all'avvocato Rocco Panetta e aComunicazioni , però, possiamo scoprire anche alcuni ... Il futuro dei dati in mano alle IA Nel contestoIapp Global Privacy Summit innumerevoli ...ZAZZARONI: NON È UN INFORTUNIO GRAVE Più ottimista Ivan Zazzaroni, direttore delSport, che in un'intervista a Radio24 ha parlato delle condizioni dell'attaccante nigeriano: "Ho fatto ...Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, era presente in tribuna all'Olimpico per assistere a Roma - Sampdoria. Come riportato dalSport, oltre a osservare la prestazione in campo di Irrati e di tutta la squadra arbitrale, Rocchi ha anche avuto un incontro informale con Tiago Pinto e altri membri della dirigenza ...

Corriere dello Sport: "«A Foggia ho tutto, è un ritorno a casa»" Tutto C

