Corriere dello Sport – Lazio | Lotito non fa sconti per Milinkovic-Savic a costo di perderlo

2023-03-30 ROMA – Quale miglior tonico se non il derby. Questo risveglio di coscienza e di potenza dicostringe tutte le concorrenti Champions dellaa ripensare la corsa, a ricredersi sulla rimonta. Con un Sergente più vicino alla versione più vera tutti i sogni dellasono possibili, tutti i finali di stagione sono pensabili. E' stato il derby a risvegliare tutte le facoltà di Sergej, aiutato nel processo dall'agente Kezman e dal diesse Tare. Gli sono stati vicini per tutta la vigilia, ci hanno parlato, lo hanno scosso. Se andrà via, dovrà farlo lasciando il ricordo migliore ai laziali che per sette anni l'hanno amato e ammirato per il talento espresso, per il comportamento avuto. Questo è stato il consiglio. La sagoma di Sergej ...