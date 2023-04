Cori razzisti: Roma e Lazio, le curve sono a rischio chiusura (Di lunedì 3 aprile 2023) I Cori discriminatori intonati da alcuni tifosi potrebbero costare cari a Roma e Lazio. A rischiare di più in questo senso è il club di Lotito, a causa dei Cori antisemiti reiterati nel tempo dai ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 aprile 2023) Idiscriminatori intonati da alcuni tifosi potrebbero costare cari a. A rischiare di più in questo senso è il club di Lotito, a causa deiantisemiti reiterati nel tempo dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : Vorrei tanto che RISPETTO finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri… - DiegoDeLucaTwit : Il Ministro @andreaabodi ha ragione quando afferma che “non si possono accettare le risse delinquenziali in curva c… - elio_vito : Anche ieri negli stadi, a Roma e Napoli, cori razzisti, insulti, maxi risse. Ma il governo non fa nulla, si continu… - ennevlog : RT @lu___01: Quando invece i cori razzisti arrivavano a Ibra lo scorso anno (si sentivano da casa) o a Kostic quest’anno col cazzo che Mour… - Gazzetta_it : Cori razzisti: Roma e Lazio adesso rischiano -