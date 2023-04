Cori razzisti contro Stankovic | interviene Mourinho | “Deki non si tocca” Il suo gesto in panchina

(Di lunedì 3 aprile 2023) Josèferma idei tifosi giallorossi all’indirizzo di Dejan, suo giocatore ai tempi del Triplete nerazzurro del 2010. Durante Roma- Sampdoria, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A, vinto dalla squadra di casa per 3 a 0, il portoghese è intervenuto per fermare gli insulti beceri dei tifosi giallorossi e difendere quello che oggi è un suo tecnico avversario ma resta uno dei suoi allievi preferiti. Succede tutto al minuto ’52, quando Jeison Murillo, difensore della Sampdoria, riceve il secondo cartellino giallo dall’arbitro Irrati, che espelle il colombiano. Il serbo non è d’accordo con la scelta del direttore di gara e mostra il proprio disappunto: i tifosi romanisti non apprezzano le proteste dell’ex giocatore di Lazio e Inter e intonanodel ...

Roma, cori razzisti contro Stankovic: gesto fantastico di Mourinho | FOTO CalcioNapoli24

