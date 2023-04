Coppie che durano nel tempo | ecco i tre ingredienti segreti | Se non ci sono ti lasci

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 3 aprile 2023) Sai che quellecheriuscite a durare nelhanno tre? Se la tua relazione non li ha, sei spacciato. È anche vero che l’amore non è bello se non è litigarello, ma vogliamo parlare della bellezza di quelleche si amano alla follia nonostante gli anni trascorsi insieme? Non ciassolutamente parole, c’è da ammetterlo! Vedere in girodi anziani che, a distanza didal loro matrimonio e sebbene tutte le esperienze di vita vissute insieme, continuano a tenersi per mano e a supportarsi vicendevolmente, è qualcosa che non ha assolutamente eguali. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il loro segreto d’amore? Qualidi quelle ...