Coppa Italia, semifinali al via: chi sono gli arbitri delle gare di andata (Di lunedì 3 aprile 2023) L'AIA ha ufficializzato nella giornata di lunedì 3 aprile le designazioni arbitrali per le semifinali di Coppa Italia che prenderanno il via nella serata di martedì 4 aprile con la partita dell'Allianz Stadium tra Juventus e Inter. La gara, con calcio di inizio alle 21.00, sarà la prima delle semifinali di andata dell'edizione 2022/23 della competizione. Il giorno successivo, invece, si giocherà, alla stessa ora, Cremonese-Fiorentina allo Zini di Cremona. La partita di Torino sarà diretta da Davide Massa delle sezione di Imperia che è al suo primo derby d'Italia: mai, infatti, ha arbitrato una gara tra Juventus e Inter. Il fischietto ligure, in ogni caso, ha diretto 24 volte i bianconeri e 25 i nerazzurri. Massa avrà come assistenti Costanzo e Passeri

