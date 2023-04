Coppa Italia, sarà Massa l’arbitro di Juventus-Inter (Di lunedì 3 aprile 2023) Ecco l’arbitro di Juventus-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia In vista delle semifinali di andata della Coppa Italia in programma tra martedì e mercoledì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Juventus-Inter, in programma per martedì 4 aprile con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta dall’arbitro Davide Massa. Il fischietto della sezione di Imperia sarà assistito da Costanzo e Passeri; il quarto uomo sarà Guida. Al VAR ci sarà Di Paolo e Dionisi all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Eccodi, semifinale di andata dellaIn vista delle semifinali di andata dellain programma tra martedì e mercoledì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per martedì 4 aprile con calcio d’inizio alle ore 21:00,diretta dalDavide. Il fischietto della sezione di Imperiaassistito da Costanzo e Passeri; il quarto uomoGuida. Al VAR ciDi Paolo e Dionisi all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

