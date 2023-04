Coppa Italia, Juventus-Inter: il pronostico (Di lunedì 3 aprile 2023) Ancora una di fronte all'altra, appena due settimane dopo la sfida di campionato vinta dai bianconeri per 1-0. Juventus e Inter si affronteranno nella semifinale di Coppa Italia, con la gara di andata in programma martedì 4 aprile alle 21... Leggi su europa.today (Di lunedì 3 aprile 2023) Ancora una di fronte all'altra, appena due settimane dopo la sfida di campionato vinta dai bianconeri per 1-0.si affronteranno nella semifinale di, con la gara di andata in programma martedì 4 aprile alle 21...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Curva Nord: 'Sempre dato sostegno anche dopo i peggiori risultati ma pazienza ha un termine. Il termine sono i 3 ri… - parallelecinico : Ieri Schio ha vinto la Coppa Italia battendo Venezia in finale. In foto c'è Giorgia Sottana. Di seguito il suo palm… - Inter : Stankovic, Eriksen, Vieri e molti altri ? I gol più belli segnati in trasferta in semifinale di Coppa Italia ?? #ForzaInter - g_branca86 : @90ordnasselA Potremmo prendere Conte per il campionato, de zerbi per la champions e pochettino per la coppa italia - morristhetop : RT @spondainter: #CurvaNord: 'Sempre dato sostegno anche dopo i peggiori risultati ma pazienza ha un termine. Il termine sono i 3 risultati… -