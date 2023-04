Coppa Italia / Juventus-Inter, Allegri in conferenza stampa: “Non sarà partita facile” (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter Giornata di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri che domani ospiterà l’Inter allo Juventus Stadium nella semifinale di andata della Coppa Italia 2022/2023. L’allenatore dei bianconeri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Considerando l’importanza della partita e del momento delle due squadre, che approccio vorrà vedere dalla Juve domani?“È una competizione diversa e si tratta di una semifinale. È sempre Juventus-Inter, quindi bisogna creare i ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimilianoinalla vigilia diGiornata di vigilia per ladi Massimilianoche domani ospiterà l’alloStadium nella semifinale di andata della2022/2023. L’allenatore dei bianconeri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-. Ecco le sue parole. Considerando l’importanza dellae del momento delle due squadre, che approccio vorrà vedere dalla Juve domani?“È una competizione diversa e si tratta di una semifinale. È sempre, quindi bisogna creare i ...

