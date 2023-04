Coppa Italia, è l’ora delle semifinali: avanti la Juventus nel derby d’Italia. Fiorentina, contro la Cremonese... (Di lunedì 3 aprile 2023) Juventus e Inter arrivano alla semifinale di andata di Coppa Italia in programma martedì sera allo Stadium con due stati d’animo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 3 aprile 2023)e Inter arrivano alla semifinale di andata diin programma martedì sera allo Stadium con due stati d’animo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Curva Nord: 'Sempre dato sostegno anche dopo i peggiori risultati ma pazienza ha un termine. Il termine sono i 3 ri… - parallelecinico : Ieri Schio ha vinto la Coppa Italia battendo Venezia in finale. In foto c'è Giorgia Sottana. Di seguito il suo palm… - forumJuventus : TS: 'Szczesny in Coppa Italia lascia l'incarico a Perin, ma in futuro vorrebbe restare a Torino. Se parte il polacc… - vincecamaggio : RT @IMsomihc: La butto lì, ma se invece di pensare al dopo Inzaghi restassimo concentrati sulla semifinale di coppa Italia, i quarti di Cha… - maurimaio : @bergomifabio @Alex_Cavasinni Ma siamo in ballo in champions, in coppa Italia, ma come cazzo ti viene in mente di s… -