Coppa Italia: al via andata semifinali, subito Juventus - Inter (Di lunedì 3 aprile 2023) La Coppa Italia torna in campo con le semifinali, unico turno in programma con gare di andata e ritorno, e il programma prevede domani Juventus - Inter e mercoledì Cremonese - Fiorentina. Le quote ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) Latorna in campo con le, unico turno in programma con gare die ritorno, e il programma prevede domanie mercoledì Cremonese - Fiorentina. Le quote ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : Ieri Schio ha vinto la Coppa Italia battendo Venezia in finale. In foto c'è Giorgia Sottana. Di seguito il suo palm… - ZZiliani : Dopo 4 mesi passati a raccontare rimonte-scudetto, rimonte-Champions, vittorie in Europa League con lasciapassare… - marifcinter : #Marchegiani: 'A me sembra chiaro che ormai l'obiettivo dei giocatori si sia spostato su Champions e Coppa Italia.… - interclubpavia : Stankovic, Eriksen, Vieri e molti altri ? I gol più belli segnati in trasferta in semifinale di Coppa Italia ?? #ForzaInter - signofmarc : in che senso domani coppa Italia con la Juve? oddio avevo completamente rimosso, adesso la mia giornata è rovinata -