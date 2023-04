Coppa Italia 2023/2023, arbitri andata semifinali: Juventus-Inter a Massa (Di lunedì 3 aprile 2023) L’Aia ha reso noti gli arbitri per le partite di andata delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023. Nel dettaglio, per Juventus-Inter è stato scelto Davide Massa della sezione di Imperia, con Costanzo-Passeri assistenti, Guida quarto uomo, Di Paolo e Dionisi al Var, mentre Cremonese-Fiorentina sarà diretta da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, Berti-Lombardo assistenti, Rapuano quarto uomo, Mazzoleni e Di Martino al Var. Di seguito ecco le designazioni complete. Juventus – Inter Martedì 04/04 h. 21.00 Massa COSTANZO – PASSERI IV: GUIDA VAR: DI PAOLO AVAR: DIONISI CREMONESE – FIORENTINA Mercoledì 05/04 h. 21.00 MARIANI BERTI – ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) L’Aia ha reso noti gliper le partite didelledi2022/. Nel dettaglio, perè stato scelto Davidedella sezione di Imperia, con Costanzo-Passeri assistenti, Guida quarto uomo, Di Paolo e Dionisi al Var, mentre Cremonese-Fiorentina sarà diretta da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, Berti-Lombardo assistenti, Rapuano quarto uomo, Mazzoleni e Di Martino al Var. Di seguito ecco le designazioni complete.Martedì 04/04 h. 21.00COSTANZO – PASSERI IV: GUIDA VAR: DI PAOLO AVAR: DIONISI CREMONESE – FIORENTINA Mercoledì 05/04 h. 21.00 MARIANI BERTI – ...

