Contrasto ai furti ad Apollosa: denunciate due persone (Di lunedì 3 aprile 2023) . Asportavano da un albergo in disuso le grondaie in rame Contrasto ai furti ad Apollosa. Non si fermano i serrati controlli del territorio messi in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento per il Contrasto ai reati predatori, con particolare riguardo ai furti in abitazione e presso gli esercizi commerciali dell’area. I Carabinieri della Compagnia di Montesarchio (BN), hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i servizi e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio. L’attenzione è focalizzata, soprattutto durante le ore pomeridiane ed in quelle zone particolarmente colpite dal fenomeno. La finalità è sia di prevenire i reati predatori che di intervenire con tempestività ed efficacia nella loro repressione. Nella serata di venerdì 31 marzo ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) . Asportavano da un albergo in disuso le grondaie in rameaiad. Non si fermano i serrati controlli del territorio messi in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento per ilai reati predatori, con particolare riguardo aiin abitazione e presso gli esercizi commerciali dell’area. I Carabinieri della Compagnia di Montesarchio (BN), hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i servizi e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio. L’attenzione è focalizzata, soprattutto durante le ore pomeridiane ed in quelle zone particolarmente colpite dal fenomeno. La finalità è sia di prevenire i reati predatori che di intervenire con tempestività ed efficacia nella loro repressione. Nella serata di venerdì 31 marzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Contrasto ai furti ad Apollosa: denunciate due persone. Asportavano da un albergo in disuso le grondaie in rame -… - TV7Benevento : APOLLOSA (BN): CONTRASTO AI FURTI: I CARABINIERI DENUNCIANO DUE PERSONE E SEQUESTRANO LA LORO AUTO. -… - himeralive : I Carabinieri della compagnia di Misilmeri, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto della criminalità p… - LorenziVel : @ultimora_pol Minkia che ragionamento profondo... Legalizziamo anche i furti in appartamento, alle villette ed pizz… -