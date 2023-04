“Conto da 303 euro per una bistecca avanzata | hanno visto che eravamo turisti…” | la lite al ristorante

(Di lunedì 3 aprile 2023) Due food influencer, Michele Ruschioni di “Braciami Ancora” e la chef Paola Marsella,denunciato in un video YouTube di essere stati “truffati” da una delle steak house più rinomate di Parigi, “La Maison de L’Aubrac”. I dueraccontato e video documentato di aver ordinato una, scegliendo personalmente il pezzo di carne da far cuocere allo chef. Una volta cotto e servito al tavolo, però, il pezzo di carne era diverso da quello ordinato. “Non era assolutamente lache abbiamo preso, che era molto più piccola, praticamente una presa in giro”, ha raccontato Ruschioni in un’intervista rilasciata a Leggo. I due esperti di cibo si sono subito lamentati con il cameriere ma sono stati inizialmente “ribalzati”: ilha infatti negato tutto. Solo dopo aver mostrato le foto ...

Dieci euro, però, su unsalatissimo di. "Una palese presa in giro", dicono. "Hanno visto che eravamo due turisti e hanno provato a fregarci", ha concluso.... che anzi con igigawatt per 4.401 richieste di connessioni a Terna e gli oltre 1.300 progetti ... Ad ogni buon, venerdì scorso la Capitaneria di porto di Ortona ha comunicato la sospensione ......ha detto che i compiti a casa sono troppi e dovrebbero essere pianificati e assegnati tenendo...da uno a cinque su diverse questioni - emerge che oltre la metà di chi ha partecipato (allievi)...

“Conto da 303 euro per una bistecca avanzata: hanno visto che eravamo turisti…”: la lite al… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...I food influencer Michele Ruschioni di Braciami Ancora e Paola Marsella hanno denunciato una truffa per una presunta bistecca da 300 dollari avvenuto a Parigi, in una delle più famose steak house dell ...