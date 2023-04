Conte senza panchina per soli tre mesi: ecco perché (Di lunedì 3 aprile 2023) Antonio Conte ed un futuro che deve ancora essere scritto, dopo il rumoroso addio al Tottenham: ecco cosa può succedere in estate Il campo sta misurando, ormai da mesi, quelle… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 3 aprile 2023) Antonioed un futuro che deve ancora essere scritto, dopo il rumoroso addio al Tottenham:cosa può succedere in estate Il campo sta misurando, ormai da, quelle… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Inter, senti Moratti: 'Senza grinta, con la Fiorentina pareva un’amichevole. Conte sarebbe utilissimo' - marifcinter : #Moratti: '#Conte uomo ideale per il futuro? Come allenatore è stato talmente bravo quando è stato con noi, che dir… - pisto_gol : ?? Si parla tanto di #AntonioConte senza sapere come stanno le cose: #Conte ha intenzione di rimanere fermo per 1 an… - ferne1908 : RT @Moonlightshad1: Poveretto, mi chiedo come faccia Conte a sopportare i molestatori senza mai reagire. Iacoboni è un giornalista, parlan… - mattiamattiaaa : RT @Moonlightshad1: Poveretto, mi chiedo come faccia Conte a sopportare i molestatori senza mai reagire. Iacoboni è un giornalista, parlan… -