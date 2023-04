Conte, Adani: «É un vincente, ecco dove lo vedo in futuro» (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole di Lele Adani su Antonio Conte dopo il suo esonero: «Lui arriva, stressa totalmente l’ambiente e porta trofei» Lele Adani a Novantesimo Minuto ha parlato del futuro di Conte dopo la separazione col Tottenham ufficializzata nei giorni scorsi. Di seguito le sue parole sul tecnico, su cui c’è l’interesse di Inter e Juve. «Juve, Chelsea e Inter: è arrivato e ha vinto perché è un vincente. Lui arriva, stressa totalmente l’ambiente, anche dirigenti e tifosi, sposta gli equilibri, orienta verso il giusto, cambia l’attitudine della squadra e porta trofei. Quando arriva deve avere carta bianca, senza mediare su metodo e mentalità. futuro? Lo vedo in due squadre: o Inter o Juve». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Le parole di Lelesu Antoniodopo il suo esonero: «Lui arriva, stressa totalmente l’ambiente e porta trofei» Lelea Novantesimo Minuto ha parlato deldidopo la separazione col Tottenham ufficializzata nei giorni scorsi. Di seguito le sue parole sul tecnico, su cui c’è l’interesse di Inter e Juve. «Juve, Chelsea e Inter: è arrivato e ha vinto perché è un. Lui arriva, stressa totalmente l’ambiente, anche dirigenti e tifosi, sposta gli equilibri, orienta verso il giusto, cambia l’attitudine della squadra e porta trofei. Quando arriva deve avere carta bianca, senza mediare su metodo e mentalità.? Loin due squadre: o Inter o Juve». L'articolo proviene da Calcio News 24.

