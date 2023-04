Consumatori europei | così il caro bollette ha cambiato le abitudini

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il Consumer Conditions Scoreboard è la rendicontazione biennale che monitora gli stati d’animo dei, le loro aspettative e desideranda, in tutta l’UE. Il report include anche l’Islanda e la Norvegia. Chi sono iL’Unione europea ospita oltre 196 milioni di famiglie, i cui consumi rappresentano il 50% del PIL dell’UE (dato del 2021). Più di un terzo delle famiglie europee è costituito da adulti che vivono da soli (36%), con una persona che rappresenta la quota maggiore nella maggior parte degli Stati membri. Il reddito netto medio delle famiglie è di 18.414 EUR (dato del 2021). In tutta l’UE più di due terzi della popolazione vive in una casa che possiede (70%), con la maggior parte dei proprietari di abitazione che non hanno alcun debito in sospeso associato. Ci sono, tuttavia, delle marcate differenze tra ...

Consumatori in Europa, la metà preoccupata per mutui e bollette Help Consumatori

Salito oltre gli 84 dollari al barile il brent, ossia il petrolio estratto nel mare del Nord, il quale serve come riferimento per gli scambi europei. L'Arabia Saudita ... Le ripercussioni sui ...