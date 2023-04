Console di Francia a Milano in visita alla città di Ferrara (Di lunedì 3 aprile 2023) Dei progetti di potenziamento delle relazioni culturali ed economiche si è parlato nel corso della visita del Console Generale a Milano François Revardeaux a Ferrara, il 16 Marzo 2023. accolto a palazzo Municipale dal vicesindaco Nicola Lodi e dall’assessore Marco Gulinelli e poi accompagnato in visita a palazzo dei Diamanti, per la mostra “Rinascimento a Ferrara”. Qui il diplomatico ha potuto ammirare, guidato da Vasilij Gusella conservatore e curatore della Fondazione Ferrara Arte, anche le opere giunte da Oltralpe, tra cui “la Veronica” di Lorenzo Costa, un olio su tavola del 1508 proveniente dal Louvre di Parigi. “Esprimo piena disponibilità a sviluppare nuove forme di cooperazione”, ha detto il Console, a cui Lodi e Gulinelli hanno illustrato ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 aprile 2023) Dei progetti di potenziamento delle relazioni culturali ed economiche si è parlato nel corso delladelGenerale aFrançois Revardeaux a, il 16 Marzo 2023. accolto a palazzo Municipale dal vicesindaco Nicola Lodi e dall’assessore Marco Gulinelli e poi accompagnato ina palazzo dei Diamanti, per la mostra “Rinascimento a”. Qui il diplomatico ha potuto ammirare, guidato da Vasilij Gusella conservatore e curatore della FondazioneArte, anche le opere giunte da Oltralpe, tra cui “la Veronica” di Lorenzo Costa, un olio su tavola del 1508 proveniente dal Louvre di Parigi. “Esprimo piena disponibilità a sviluppare nuove forme di cooperazione”, ha detto il, a cui Lodi e Gulinelli hanno illustrato ...

