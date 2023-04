Conferenza stampa Juventus-Inter, Allegri: “Chiesa è a disposizione” (Di lunedì 3 aprile 2023) Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, Intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter, ha presentato l’attesa gara dell’Allianz Stadium, che proporrà il terzo Derby d’Italia della stagione. I giocatori della JuventusJuventus-Inter, Allegri: “Creiamo i presupposti per passare il turno” Nel suo Intervento in Conferenza stampa, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato l’incontro che attende i suoi contro l’Inter, sottolineando l’importanza della gara d’andata nel doppio confronto: “È una semifinale, bisogna creare i presupposti per ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 3 aprile 2023) Il tecnico dellaMassimilianovenuto inalla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’, ha presentato l’attesa gara dell’Allianz Stadium, che proporrà il terzo Derby d’Italia della stagione. I giocatori della: “Creiamo i presupposti per passare il turno” Nel suovento in, il tecnico dellaMassimilianoha analizzato l’incontro che attende i suoi contro l’, sottolineando l’importanza della gara d’andata nel doppio confronto: “È una semifinale, bisogna creare i presupposti per ...

