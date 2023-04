Condannato il titolare di Euromediashop, lo shop online reclamizzato con dei volantini consegnati con il notiziario comunale di Peschiera Borromeo (Di lunedì 3 aprile 2023) L'Amministrazione Molinari non chiarì mai la circostanza. Il verdetto del giudice è di una pena di quattro anni, due mesi e venti giorni di reclusione, una multa di 3.960 euro ed il risarcimento dei danni subiti dalle parti civili Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 3 aprile 2023) L'Amministrazione Molinari non chiarì mai la circostanza. Il verdetto del giudice è di una pena di quattro anni, due mesi e venti giorni di reclusione, una multa di 3.960 euro ed il risarcimento dei danni subiti dalle parti civili

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Brindisi : Condannato il titolare di Euromediashop per la truffa delle PlayStation - BrindisiSera : Brindisi : Condannato il titolare di Euromediashop per la truffa delle PlayStation . Fu un caso nazionale - infoitscienza : PlayStation 5 mai consegnate, condannato il titolare di Euromediashop: la truffa - vocidicitta : Nuovo articolo: Condannato il titolare di Euromediashop per le PlayStation 5 mai consegnate - infoitscienza : Condannato il titolare di Euromediashop per le PlayStation 5 mai consegnate -