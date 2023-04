Concorso scuole militari 2023: bando, requisiti e come candidarsi (Di lunedì 3 aprile 2023) Sono stati pubblicati i bandi per essere ammessi ai concorsi alle scuole militari dell’Esercito che vedono la disponibilità di 140 posti nelle sedi della Nunziatella di Napoli e della Teulié di Milano. Tutti i giovani che sono interessati a candidarsi possono prendere parte al Concorso dal 1 aprile al 2 maggio prossimo. Il Concorso per accedere alle scuole militari di Napoli e Milano Per avere notizie più dettagliate in merito al Concorso basta accedere al sito dell’Esercito, tramite questo link: https://www.esercito.difesa.it/Concorsi-e-arruolamenti/scuole-militari. I giovanissimi che vogliono accedere alle scuole militari possono scegliere tra liceo Classico e liceo Scientifico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Sono stati pubblicati i bandi per essere ammessi ai concorsi alledell’Esercito che vedono la disponibilità di 140 posti nelle sedi della Nunziatella di Napoli e della Teulié di Milano. Tutti i giovani che sono interessati apossono prendere parte aldal 1 aprile al 2 maggio prossimo. Ilper accedere alledi Napoli e Milano Per avere notizie più dettagliate in merito albasta accedere al sito dell’Esercito, tramite questo link: https://www.esercito.difesa.it/Concorsi-e-arruolamenti/. I giovanissimi che vogliono accedere allepossono scegliere tra liceo Classico e liceo Scientifico ...

