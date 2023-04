Concorso Provincia di Modena: Bando per Istruttori Contabili (Di lunedì 3 aprile 2023) La Provincia di Modena ha pubblicato un Bando di Concorso per l’assunzione di Vari Istruttori Contabili, in categoria C, da assegnare alla Provincia di Modena stessa e gli altri Enti Locali aderenti allo specifico accordo. Provincia di Modena: Concorso per Istruttori Contabili La Provincia di Modena, in Emilia Romagna, ha indetto un Concorso per formare una graduatoria di Figure Professionali pronte a ricoprire il ruolo di Istruttore Contabile di categoria C, sia presso la Provincia stessa che in altri Enti Locali. Per partecipare al Bando di Concorso serve ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 3 aprile 2023) Ladiha pubblicato undiper l’assunzione di Vari, in categoria C, da assegnare alladistessa e gli altri Enti Locali aderenti allo specifico accordo.diperLadi, in Emilia Romagna, ha indetto unper formare una graduatoria di Figure Professionali pronte a ricoprire il ruolo di Istruttore Contabile di categoria C, sia presso lastessa che in altri Enti Locali. Per partecipare aldiserve ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiocoNews_it : Nel concorso di sabato primo aprile il Win for Life! - VinciCasa regala il '5' a Sulmona in provincia de L'Aquila.… - IGVillaCarcina : Avviso di selezione pubblica per esami | Provincia di Brescia - ServiziAlLavoro : Concorso Unione Comuni Colline Metallifere per 3 operai forestali, con licenza media È stato indetto il concorso Ce… - TrappeTripel : @schiva_questa Ultimo concorso a cui ho partecipato io, per tecnico comunale in un paese della provincia, eravamo 6… - vinovavi : RT @vicenzareport: #Provincia La responsabile della Commissione Scuole di Fidas Vicenza, Luisa Segato: con il concorso A Scuola di Dono, “e… -