Concorso Comune di Rivolta d'Adda: 1 Tecnico Amministrativo

Il Comune di Rivolta d'Adda ha emesso un Bando Pubblico per selezionare 1 Istruttore Tecnico Amministrativo, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando é riservato a favore dei Volontari delle Forze Armate.

Comune di Rivolta d'Adda: Concorso per 1 Istruttore Tecnico Amministrativo

Per partecipare al Bando di Concorso serve diploma da Geometra, o titolo di studio equivalente, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana o di altro paese europeo, conoscenza dei moderni sistemi informatici e di disegno Tecnico, nessuna pendenza penale. Il Candidato risultato idoneo, a seguito del superamento delle prove ...

