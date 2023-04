Concorso Comune di Paullo: 1 Comandante Polizia Locale (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Comune di Paullo ha indetto un Concorso Pubblico per selezionare 1 Comandante Responsabile della Polizia Locale, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo determinato per la durata di tre anni. Comune di Paullo: Concorso per 1 Comandante della Polizia Locale Il Comune di Paullo, vicino a Milano, é alla ricerca di una Figura altamente specializzata per dirigere il Comando di Polizia Locale. Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale, cittadinanza italiana, esperienza pregressa, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 3 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 1Responsabile della, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo determinato per la durata di tre anni.diper 1dellaIldi, vicino a Milano, é alla ricerca di una Figura altamente specializzata per dirigere il Comando di. Per partecipare al Bando diserve laurea magistrale, cittadinanza italiana, esperienza pregressa, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida ...

