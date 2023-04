Concorso Comune di Paceco: Bando per 1 Messo Notificatore (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Comune di Paceco ha indetto una Pubblica Selezione per la ricerca di 1 Messo Notificatore, Autista, in categoria B. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando é riservato alle categorie protette, ai sensi dell’ex art. 1 della legge n. 68/1999. Comune di Paceco: Concorso per 1 Messo Notificatore Il Messo Notificatore ha il compito di consegnare direttamente al Cittadino, presso l’abitazione, comunicazioni di notevole importanza, come atti giudiziari di qualsiasi genere, missive da parte del Comune stesso o provenienti da altri Enti Sovracomunali. Per partecipare al Bando di Concorso ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 3 aprile 2023) Ildiha indetto una Pubblica Selezione per la ricerca di 1, Autista, in categoria B. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Ilé riservato alle categorie protette, ai sensi dell’ex art. 1 della legge n. 68/1999.diper 1Ilha il compito di consegnare direttamente al Cittadino, presso l’abitazione, comunicazioni di notevole importanza, come atti giudiziari di qualsiasi genere, missive da parte delstesso o provenienti da altri Enti Sovracomunali. Per partecipare aldi...

