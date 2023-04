Concorso Comune di Crema: 1 Dirigente Area Socio Educativa (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Comune di Crema ha emesso una Pubblica Selezione per la ricerca di 1 Dirigente per l’Area Sociale-Educativa-Cultura. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Crema: Concorso per 1 Dirigente per l’Area Sociale-Educativa-Cultura Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale ad indirizzo Sociologico, o titolo di studio equivalente, cittadinanza italiana, ottime doti organizzative e comunicative, predisposizione al team working, abilità di problem solving, esperienza e conoscenza del settore sociale. Il Dirigente per l’Area Socio ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 3 aprile 2023) Ildiha emesso una Pubblica Selezione per la ricerca di 1per l’Sociale--Cultura. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 1per l’Sociale--Cultura Per partecipare al Bando diserve laurea magistrale ad indirizzologico, o titolo di studio equivalente, cittadinanza italiana, ottime doti organizzative e comunicative, predisposizione al team working, abilità di problem solving, esperienza e conoscenza del settore sociale. Ilper l’...

