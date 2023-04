Con l’auto nel torrente in piena, morto un 81enne (Di lunedì 3 aprile 2023) CORIGLIANO ROSSANO – Un pensionato di 81anni è stato ritrovato morto dopo essere finito con la propria auto nel torrente Colagnati a Corigliano Rossano, in piena per l’incessante pioggia che ha colpito il territorio ionico. I familiari dell’uomo, che abitano nella zona rurale nei pressi del fiume, hanno lanciato l’allarme questa mattina quando non hanno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: È morto Piero Angela Tragedia in Spagna: coppia trovata morta, lui italiano e lei svizzera Noemi Durini: la telefonata all’amica Elisabetta, bugie e tradimenti di Lucio Omicidio Noemi Durini: crolla la versione di Lucio Marzo Maltempo, Civita (Cosenza), gruppo di escursionisti travolti da torrente: 10 morti Calderoli: ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 3 aprile 2023) CORIGLIANO ROSSANO – Un pensionato di 81anni è stato ritrovatodopo essere finito con la propria auto nelColagnati a Corigliano Rossano, inper l’incessante pioggia che ha colpito il territorio ionico. I familiari dell’uomo, che abitano nella zona rurale nei pressi del fiume, hanno lanciato l’allarme questa mattina quando non hanno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: ÈPiero Angela Tragedia in Spagna: coppia trovata morta, lui italiano e lei svizzera Noemi Durini: la telefonata all’amica Elisabetta, bugie e tradimenti di Lucio Omicidio Noemi Durini: crolla la versione di Lucio Marzo Maltempo, Civita (Cosenza), gruppo di escursionisti travolti da: 10 morti Calderoli: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GassmanGassmann : Un’auto prende fuoco con una persona a bordo, la scena viene ripresa da qualcuno con un cellulare che se ne va sen… - federicofubini : Mentre l’Italia continua a vagheggiare un futuro a biocarburanti su cui non abbiamo mai fatto alcun programma concr… - RaiNews : Lasciando l'ospedale, dopo essere stato dimesso, Papa Francesco è sceso dall'auto per dare conforto a una mamma e u… - romanoziroldo : RT @AutoreRoberto: @QRepubblica Quindi prendi l'auto fai 50 km in auto per fare il barbecue fuori città. Non inquina il barbecue ma inquin… - GiulianaDaniel2 : RT @AntCianciullo: Sull'energia green l'Europa accelera e fissa il traguardo del 42,5%. L'Italia rallenta: sulle rinnovabili elettriche ava… -

Il giorno più lungo di Donald Trump ... in attesa di essere fatti entrare in aula, ma con Trump non ... L'ex presidente quasi certamente sarà libero di muoversi. Le manette ... dove lo attenderanno le auto della scorta. Il ritorno a casa L'ex ... Bolzano, 18enne accoltellato in centro storico: operato d'urgenza è grave ... reati risalgono nel 2021: Milano in testa per denunce Secondo l'... Salgono gli scippi (+35%), i furti di auto e moto (+16%), le ... in media 13 denunce al giorno), le violenze urbane e risse, con ben ... Il ruolo degli 007 nella guerra con la Russia: 'Possiamo colpire in tutto il mondo' ...cercarono di assassinarlo a Kiev facendo esplodere la sua auto. ... Ci sarebbe sempre lui dietro l'esplosione del ponte della Crimea, a ...armate ucraine erano controllate da due autorità separate con ... ... in attesa di essere fatti entrare in aula, maTrump non ...'ex presidente quasi certamente sarà libero di muoversi. Le manette ... dove lo attenderanno ledella scorta. Il ritorno a casa'ex ...... reati risalgono nel 2021: Milano in testa per denunce Secondo'... Salgono gli scippi (+35%), i furti die moto (+16%), le ... in media 13 denunce al giorno), le violenze urbane e risse,ben ......cercarono di assassinarlo a Kiev facendo esplodere la sua. ... Ci sarebbe sempre lui dietro'esplosione del ponte della Crimea, a ...armate ucraine erano controllate da due autorità separate... Con l'auto nel torrente in piena, morto 81enne Agenzia ANSA