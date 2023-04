Commissioni agli agenti: Benevento nella top ten delle spese (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Figc, come ogni anno, ha reso note le cifre corrisposte dai club del campionato di serie B agli agenti nell’arco del 2022. Il Benevento si piazza in ottava posizione per Commissioni elargite ai procuratori, con una spesa che supera di poco il milione e mezzo di euro. La Strega ha sborsato più di squadre che sono attualmente avanti in classifica, peggio fa solo la Spal (appaiata in penultima posizione ai giallorossi ma dietro negli scontri diretti, in attesa del match di Pasquetta) con un milione e ottocentomila euro di Commissioni. Una graduatoria guidata dal Genoa con oltre quattordici milioni, una cifra da fare invidia addirittura ai top club di serie A. Quasi il doppio di quanto speso dal Parma, con i ducali si che ritrovano a lottare per assicurarsi un piazzamento play ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Figc, come ogni anno, ha reso note le cifre corrisposte dai club del campionato di serie Bnell’arco del 2022. Ilsi piazza in ottava posizione perelargite ai procuratori, con una spesa che supera di poco il milione e mezzo di euro. La Strega ha sborsato più di squadre che sono attualmente avanti in classifica, peggio fa solo la Spal (appaiata in penultima posizione ai giallorossi ma dietro negli scontri diretti, in attesa del match di Pasquetta) con un milione e ottocentomila euro di. Una graduatoria guidata dal Genoa con oltre quattordici milioni, una cifra da fare invidia addirittura ai top club di serie A. Quasi il doppio di quanto speso dal Parma, con i ducali si che ritrovano a lottare per assicurarsi un piazzamento play ...

