"Come un imperatore": Aurora Ramazzotti, incredibile regalo al figlio | Guarda (Di lunedì 3 aprile 2023) "Cesare Augusto": questo quanto si legge sulla torta regalata al figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. È stato proprio quest'ultimo a pubblicare la foto del dolce in una storia su Instagram. Quello fatto al primogenito di Aurora, insomma, è un vero e proprio omaggio, con tanto di accostamento ad hoc all'imperatore romano. Anche se nato da pochi giorni, il piccolo Cesare ha già catturato l'attenzione di tutta la famiglia. La figlia di Eros, però, ha deciso di prendersi un po' di tempo per dedicarsi al suo bambino prima di tornare sui social. La Ramazzotti ha confessato ai follower di vivere un momento magico e intenso: "Ogni momento è una scoperta". Ma non solo. Ha scritto anche: "Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) "Cesare Augusto": questo quanto si legge sulla torta regalata aldie Goffredo Cerza. È stato proprio quest'ultimo a pubblicare la foto del dolce in una storia su Instagram. Quello fatto al primogenito di, insomma, è un vero e proprio omaggio, con tanto di accostamento ad hoc all'romano. Anche se nato da pochi giorni, il piccolo Cesare ha già catturato l'attenzione di tutta la famiglia. La figlia di Eros, però, ha deciso di prendersi un po' di tempo per dedicarsi al suo bambino prima di tornare sui social. Laha confessato ai follower di vivere un momento magico e intenso: "Ogni momento è una scoperta". Ma non solo. Ha scritto anche: "Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Aurora Ramazzotti, il neopapà Goffredo posta la foto della torta: «Cesare Augusto, come l'imperatore» - ADM_assdemxmi : RT @wireditalia: Il compositore giapponese ha firmato la musica di film come L'ultimo imperatore e The Revenant - cheaterbag : RT wireditalia 'Il compositore giapponese ha firmato la musica di film come L'ultimo imperatore e The Revenant - uncletomablogZ : @flancini Ridurre un genio compositivo ed eccellente pianista come lui alla sola colonna sonora dell'ultimo imperat… - wireditalia : Il compositore giapponese ha firmato la musica di film come L'ultimo imperatore e The Revenant -