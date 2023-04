Come sta Victor Osimhen? Corsa contro il tempo per la Champions League (Di lunedì 3 aprile 2023) La sosta per le Nazionali ha fatto evidentemente male al Napoli e lo si è visto nella partita dominata dal Milan domenica sera. Spalletti ha onestamente parlato di giocatori che si sono sobbarcati viaggi intercontinentali, tornando praticamente poche ore prima della partita contro i rossoneri, di alcuni calciatori oltretutto tornati con infortuni, ma ha anche detto che questa cosa vale per tutte le squadre, tanto è vero che proprio Napoli e Milan hanno avuto lo stesso numero di convocati, ben 16. Al di là di questo problema appunto comune, il guaio per Spalletti è il ritorno dalla Nigeria di Osimhen con una lesione distrattiva all’adduttore sinistro. Un colpo davvero brutto per una squadra che intorno al suo centravanti ha definito una serie di strategie di attacco ormai mandate a memoria. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) La sosta per le Nazionali ha fatto evidentemente male al Napoli e lo si è visto nella partita dominata dal Milan domenica sera. Spalletti ha onestamente parlato di giocatori che si sono sobbarcati viaggi intercontinentali, tornando praticamente poche ore prima della partitai rossoneri, di alcuni calciatori oltretutto tornati con infortuni, ma ha anche detto che questa cosa vale per tutte le squadre, tanto è vero che proprio Napoli e Milan hanno avuto lo stesso numero di convocati, ben 16. Al di là di questo problema appunto comune, il guaio per Spalletti è il ritorno dalla Nigeria dicon una lesione distrattiva all’adduttore sinistro. Un colpo davvero brutto per una squadra che intorno al suo centravanti ha definito una serie di strategie di attacco ormai mandate a memoria. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... itinagli : …E mentre ci fanno scannare sulla farina di grilli, sulla bistecca coltivata, su come chiamare i bar o i croissant,… - realvarriale : Il presidente @ADeLaurentiis non ha certo bisogno di consigli. Ma credo che sarebbe cosa buona e giusta se parlasse… - elio_vito : I pareri si possono condividere o meno ma chiedere, come sta facendo la Lega, la rimozione del Presidente dell’Auto… - Rachel_08_ : RT @mattinosenzalba: 18 anni ha partecipato ad amici come professionista ha una borsa di studio di 1 anno ha un film da protagonista che s… - miozzia_ruri : @FratellidItalia A proposito, voi piddini di FDI, ome mai avete approvato u piano vaccinale, fallimentare uguale… -