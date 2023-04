“Come si chiama davvero”. Aurora Ramazzotti, scoperto dopo 4 giorni il vero nome del figlio (Di lunedì 3 aprile 2023) dopo quattro giorni dalla nascita, è stato suo papà Goffredo Cerza a svelare il suo nome con una storia Instagram. Il figlio avuto insieme ad Aurora Ramazzotti è nato il 30 marzo nella clinica svizzera dove lei stessa è nata, ventisei anni fa. Lì in Svizzera, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti era arrivata allo scadere della trentottesima settimana di gravidanza, credendo che il piccolo avrebbe visto la luce di lì a poco. Ed invece sono trascorsi ben quattro giorni prima di poter annunciare il lieto evento. La felicità era (ed è ancora) alle stelle e tutti si sono prodigati in mille attenzioni per la nuova famiglia, in primis il cantante e la showgirl genitori di Aurora Ramazzotti. Basti pensare che ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 3 aprile 2023)quattrodalla nascita, è stato suo papà Goffredo Cerza a svelare il suocon una storia Instagram. Ilavuto insieme adè nato il 30 marzo nella clinica svizzera dove lei stessa è nata, ventisei anni fa. Lì in Svizzera, la figlia di Michelle Hunziker ed Erosera arrivata allo scadere della trentottesima settimana di gravidanza, credendo che il piccolo avrebbe visto la luce di lì a poco. Ed invece sono trascorsi ben quattroprima di poter annunciare il lieto evento. La felicità era (ed è ancora) alle stelle e tutti si sono prodigati in mille attenzioni per la nuova famiglia, in primis il cantante e la showgirl genitori di. Basti pensare che ...

