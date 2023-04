Come nascondere le app su Xiaomi e su altri telefoni (Di lunedì 3 aprile 2023) Per chi ci tiene particolarmente alla privacy sul proprio telefono non gradirà sicuramente che venga visualizzata l'anteprima della chat quando apriamo il menu delle applicazioni recenti o che si veda il contenuto dei messaggi nella schermata di blocco (ottimo modo per fornire pettegolezzi agli spioni). Molti produttori di telefoni hanno inserito delle funzioni per bloccare le anteprime delle app nell'elenco attività recenti e nelle notifiche: è il caso del produttore di smartphone Xiaomi, che offre svariati strumenti per aumentare il livello di privacy quando scambiamo messaggini o riceviamo nuovi contenuti sui social preferiti. Per rafforzare la privacy quando utilizziamo il nostro telefono abbiamo raccolto tutti i metodi efficaci per nascondere le app su Xiaomi e su altri ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 3 aprile 2023) Per chi ci tiene particolarmente alla privacy sul proprio telefono non gradirà sicuramente che venga visualizzata l'anteprima della chat quando apriamo il menu delle applicazioni recenti o che si veda il contenuto dei messaggi nella schermata di blocco (ottimo modo per fornire pettegolezzi agli spioni). Molti produttori dihanno inserito delle funzioni per bloccare le anteprime delle app nell'elenco attività recenti e nelle notifiche: è il caso del produttore di smartphone, che offre svariati strumenti per aumentare il livello di privacy quando scambiamo messaggini o riceviamo nuovi contenuti sui social preferiti. Per rafforzare la privacy quando utilizziamo il nostro telefono abbiamo raccolto tutti i metodi efficaci perle app sue su...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... l_mirea : RT @sonperplessa: Io non so come prendere una cosa così. Ma veramente pensate che ci si diverta? O pensare che lo si dovrebbe nascondere? h… - ErnSan87 : @borghi_claudio come nascondere l'incompetenza - Nadia60389581 : #oriele loro due unici Dani col suo modo di stuzzicarla di proteggerla di tenerla fra le sue braccia come una bambo… - MuredduGiovanni : RT @BrunoIncazzato: ????RAFFICA DI MALORI IMPROVVISI IN CHIESA. Amici miei...io non so davvero come le masse ancora siano incapaci di compre… - Neyl1Young : @Rinopapa5 @RomanyukYuliya Il problema sono j servi putinisti come te che si nascondono,da codardi dietro la retori… -