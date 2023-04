Come l’Europa può tornare protagonista nel mercato delle telecomunicazioni (Di lunedì 3 aprile 2023) l’Europa può tornare a giocare da protagonista nel grande mercato mondiale delle telecomunicazioni, Come non faceva dai tempi dello standard Gsm per la telefonia mobile. Certo, ci sono state le maxi multe a Microsoft nel 2008 e nel 2013 e, due anni fa, quella da 4,3 miliardi a Google. Ma una multa, per quanto clamorosa, è una cosa, ridisegnare ex novo le regole di un intero settore globale Come le tlc è tutt’altra. E nel caso dei rapporti tra telco e Ott, tra i proprietari delle reti in banda larga e i giganti del Big Tech che le usano e le saturano c’è davvero da rimettere in discussione tutti i fondamentali di un settore che negli ultimi trent’anni ha visto l’ascesa e la caduta della potenza economica delle telco, e ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 aprile 2023)puòa giocare danel grandemondialenon faceva dai tempi dello standard Gsm per la telefonia mobile. Certo, ci sono state le maxi multe a Microsoft nel 2008 e nel 2013 e, due anni fa, quella da 4,3 miliardi a Google. Ma una multa, per quanto clamorosa, è una cosa, ridisegnare ex novo le regole di un intero settore globalele tlc è tutt’altra. E nel caso dei rapporti tra telco e Ott, tra i proprietarireti in banda larga e i giganti del Big Tech che le usano e le saturano c’è davvero da rimettere in discussione tutti i fondamentali di un settore che negli ultimi trent’anni ha visto l’ascesa e la caduta della potenza economicatelco, e ...

